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ЮАР снял все ограничения на въезд туристов

ЮАР отменил все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Власти ЮАР сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

Путешественников освободили от предъявления результатов ПЦР-тестов и других медицинских документов. Единственным требованием остается заполнении специальной анкеты по прибытии.

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По словам министра здравоохранения ЮАР Джо Фахлы, страна достигла поворотного момента в борьбе со вспышкой коронавируса, что позволяет отменить ограничения.

Как отметили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, сейчас долететь до ЮАР из России можно с пересадкой в Стамбуле или Дубае.

Ранее в июне Танзания смягчила правила въезда для россиян, привитых «Спутником V». Таким образом, туристам, вакцинированным российским препаратом, больше не требуется сдавать ПЦР-тест перед поездкой.

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Мария Гейн
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