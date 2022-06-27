Российского подполковника и двух его подчиненных отправили в колонию за взятки

В Татарстане троих бывших полицейских, отправивших в СИЗО невиновного, осудили за взятки

Трое бывших российских полицейских, посадивших в СИЗО невиновного человека, отправились в колонию за взятки. Об этом в понедельник, 27 июня, в своем Telegram-канале сообщает «Татарстан News».

По данным издания, бывший подполковник Алмаз Шакиров получил 8,5 года колонии, а его подчиненные, следователь Ильнур Назмутдинов и оперативник Фанис Салатавов, 9 лет и 9,5 года соответственно. Силовики стали фигурантами уголовного дела в 2016 году в ходе расследования уголовного дела о двойном убийстве.

Сотрудники принудили невиновного человека сознаться в убийстве. Из-за этого мужчина отсидел в СИЗО год. Помогая настоящему убийце избежать наказания, полицейские сняли с федерального розыска автомобиль жертвы за 60 тысяч рублей, а еще за 100 тысяч помогли уже перекупщику избежать ответственности.

Весной 2016 года в поселке Новые Чути обнаружили тела 57-летнего Рима Мухаметгалина и 59-летней Людмилы Джумы со следами от ударов топором и ножевыми ранениями. Настоящими убийцами были два брата из Башкирии.

Оба мужчины работали на участке у погибших. Братья поссорились с хозяевами во время совместного распития алкоголя. После чего ночью один из них пробрался в дом, пока сообщник ждал снаружи. Первым был убит глава семьи, а затем злоумышленник лишил жизни и его жену, чтобы не оставлять свидетелей.