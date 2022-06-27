Названы способы защитить Wi-Fi от соседей

Физик РТУ МИРЭА Назаренко: защитить Wi-Fi от соседей можно с помощью смены пароля

Для защиты домашнего Wi-Fi от нежелательного подключения соседей необходимо следить за роутером. Способы контроля сети назвал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт посоветовал владельцам роутеров сменить заводской пароль на личный и установить сложную комбинацию из букв, регистров и цифр. В пароле лучше не использовать имена членов семьи или клички домашних животных. Для защиты сети необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, а также отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, включая WEP. По словам Назаренко, можно обратиться с специалисту и настроить антенну, чтобы подключать только те устройства, которые находятся в периметре квартиры.

Для проверки роутера специалист посоветовал отключить от него все домашние гаджеты. «Если индикатор на нем продолжает мигать, значит, устройство по-прежнему "прогоняет" Wi-Fi», — пояснил Назаренко. Постороннее использование сети можно также определить с помощь специальных мобильных приложений, которые покажут количество подключенных устройств.

«В целом, смена пароля вашего роутера на более надежный и регулярное его обновление, достаточно раза в год, является самой простой и эффективной методикой защиты, при этом не требующей специальных технических знаний, которые понадобятся при других вариантах», — заключил эксперт.

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