Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы способы защитить Wi-Fi от соседей

Физик РТУ МИРЭА Назаренко: защитить Wi-Fi от соседей можно с помощью смены пароля

Фото: Shutterstock

Для защиты домашнего Wi-Fi от нежелательного подключения соседей необходимо следить за роутером. Способы контроля сети назвал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт посоветовал владельцам роутеров сменить заводской пароль на личный и установить сложную комбинацию из букв, регистров и цифр. В пароле лучше не использовать имена членов семьи или клички домашних животных. Для защиты сети необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, а также отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, включая WEP. По словам Назаренко, можно обратиться с специалисту и настроить антенну, чтобы подключать только те устройства, которые находятся в периметре квартиры.

Материалы по теме:
30 лет назад люди добывали информацию вручную. Кто придумал первые в истории поисковики и почему они проиграли Google?
30 лет назад люди добывали информацию вручную.Кто придумал первые в истории поисковики и почему они проиграли Google?
21 июня 2022
С новыми силами. Мир массово переходит на электромобили. Как будут выглядеть заправки будущего?
С новыми силами.Мир массово переходит на электромобили. Как будут выглядеть заправки будущего?
18 июня 2022

Для проверки роутера специалист посоветовал отключить от него все домашние гаджеты. «Если индикатор на нем продолжает мигать, значит, устройство по-прежнему "прогоняет" Wi-Fi», — пояснил Назаренко. Постороннее использование сети можно также определить с помощь специальных мобильных приложений, которые покажут количество подключенных устройств.

«В целом, смена пароля вашего роутера на более надежный и регулярное его обновление, достаточно раза в год, является самой простой и эффективной методикой защиты, при этом не требующей специальных технических знаний, которые понадобятся при других вариантах», — заключил эксперт.

Ранее аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов предупредил россиян об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах. По его словам, с помощью открытых точек доступа мошенники могут украсть личные данные пользователей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Германии заподозрили Путина в попытке создать Западу новую ловушку
Россиянам назвали способ борьбы с шумным заведением под окном
В России оценили шансы осужденной в Белоруссии Сапеги на помилование
В Госдуме назвали цель заявлений о дефолте в России
В Совфеде назвали причину заявлений США о дефолте России
Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты
Российский турист погиб в Аланье в ДТП
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Пленный украинский солдат пожаловался на бросивших его командиров
Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.