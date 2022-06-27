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Россияне заинтересовались скачиванием пиратской Windows 10

«Ъ»: за 90 дней в России число запросов по установке пиратской Windows выросло на 250%

Фото: Shutterstock

За последние 90 дней число запросов по установке пиратской Windows в России выросло на 80–250 процентов. Об этом пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные Google Trends.

За последнюю неделю в сети стали в 47 раз чаще, чем раньше, искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени. Это программа, предназначенная для загрузки дистрибутива операционной системы и создания загрузочного носителя. Как пишет издание, россияне заинтересовались поиском пиратского ПО Microsoft после объявления компании об уходе из России. Так, теперь скачать операционную систему и другой софт корпорации можно лишь с использованием VPN.

В России прекратились поставки «коробочных» версий операционных систем Microsoft, которые можно было купить в магазине, говорит директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции» Игорь Мартюшев. К тому же у пользователей могут возникнуть трудности при регистрации ОС, к примеру, при покупке ноутбука. В таком случае рекомендуется указывает регион, отличающийся от России или Белоруссии.

19 июня стало известно, что Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. В июне 2022 года компания приняла решение о жестком сокращении бизнеса в России. Так, Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox, всего же под сокращение попадут 400 сотрудников.

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Геннадий Сходненский
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