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Украина вышла из двух соглашений по ядерной безопасности с Россией

Власти Украины заявили о выходе из двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Фото: Rosenergoatom Concern JSC / Globallookpress.com

Власти Украины объявили о выходе из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Об этом на своем сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Так, Киев прекращает действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности. Также Украина выходит из договора об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

В ведомстве заявляют, что выход из соглашений обусловлен действиями России на Украине. Прекращение действия договоров согласовано в несколькими украинскими ведомствами, в том числе министерством иностранных дел.

В апреле стало известно, что Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники. Документ был подписан 8 февраля 1995 года. Соглашение предусматривало, в том числе, поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.

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Алевтина Запольская
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