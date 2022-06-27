Украина вышла из двух соглашений по ядерной безопасности с Россией

Власти Украины заявили о выходе из двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Власти Украины объявили о выходе из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Об этом на своем сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Так, Киев прекращает действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности. Также Украина выходит из договора об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

В ведомстве заявляют, что выход из соглашений обусловлен действиями России на Украине. Прекращение действия договоров согласовано в несколькими украинскими ведомствами, в том числе министерством иностранных дел.

В апреле стало известно, что Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники. Документ был подписан 8 февраля 1995 года. Соглашение предусматривало, в том числе, поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.