Российский магазин начал продавать копии обуви Yeezy Канье Уэста за 1699 рублей

Российский бренд «ТВОЕ» начал продавать копии обуви марки Канье Уэста Yeezy за 1699 рублей

Российский производитель одежды и обуви «ТВОЕ» начал продавать копии обуви бренда Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. Соответствующий пост появился в Twitter.

Речь идет о бюджетной версии закрытых бежевых сандалий Foam Runner, которые напоминают фирменную модель марки Yeezy. Известно, что на данный момент в ассортименте отечественного магазина резиновые сабо представлены в сером, бежевом и черных цветах.

При этом цена обуви «ТВОЕ» варьируется от 1619 рублей до 1699 рублей в зависимости от расцветки, в то время как стоимость оригинального товара на сайте ретейлера Farfetch составляет 439 долларов (23,5 тысячи рублей).

Ранее Канье Уэст увидел в дешевой обуви из супермаркета угрозу «многомиллионных убытков». Музыкант подал в суд на популярный бренд Walmart за продажу поддельных кроссовок Yeezy. Согласно содержанию жалобы, поддельные кроссовки низкого качества наносят ущерб репутации бренда Yeezy.

