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Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ на юго-востоке Украины

Британский премьер Джонсон заявил об очень тяжелом положении ВСУ на юго-востоке Украины

Фото: Alexander Ermochenko

Положение Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны остается очень тяжелым. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Германии, передает ТАСС.

Политик допустил, что несмотря на всю сложность ситуации, украинские войска способны изменить ход боевых действий в свою пользу.

Он также призвал сторонников Украины во всем мире помочь ее жителям восстановить экономику и наладить экспорт зерна. «Конечно, мы также должны помочь им защитить себя», — заключил британский премьер.

24 июня министры иностранных дел стран G7 призвали российскую сторону разблокировать украинские порты для экспорта зерна. По их словам, антироссийские санкции не связаны с продовольственным кризисом в мире. Москва, в свою очередь, отрицает ответственность за последствия этой проблемы и призывает украинскую сторону разминировать ее порты для вывоза зерна.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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