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Спорт

12-летняя девушка-боец MMA победила соперницу вдвое старше себя

12-летняя девушка-боец MMA Момо Шимицу победила соперницу вдвое старше себя

Фото: LEE SMITH / Reuters

Японская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Момо Шимицу одержала победу над Момото Ямадзаки на турнире DEEP JEWELS 16. Об этом сообщает The Mirror.

12-летняя спортсменка дебютировала в MMA. Ее соперница оказалась вдвое старше. На счету Ямадзаки перед поединком с Шимицу было три победы при пяти поражениях.

Шимицу сумела добиться победы над оппоненткой. Она перевела поединок в партер и применила удушающий прием.

В феврале 2021-го в профессиональных MMA успешно дебютировала Виктория Ли. На момент схватки под эгидой One Championship ей было 16 лет.

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