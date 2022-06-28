Арабские страны станут больше использовать энергию ветра

Арабские страны увеличат мощность солнечной и ветряной энергетики до 73 гигаватт

Арабские страны планируют к 2030 году увеличить использование возобновляемых источников энергии. Они завершат проекты по увеличению мощности солнечной и ветряной энергетики. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные американской организации Global Energy Monitor.

В компании выяснили, что с помощью запланированных проектов в течение следующих восьми лет страны до 73 гигаватт с нынешних 12,1 гигаватта увеличат мощность солнечной и ветряной энергетики. Они поставили своей целью к 2030 году повысить показатель до 80 гигаватт.

Амбициозные планы по использование возобновляемых источников энергии станут реализовать Оман, Марокко, Алжир и Кувейт. На данный момент наибольшая мощность подобной энергетики приходится на Египет (3,5 гигаватт), затем следуют Объединенные Арабские Эмираты и Марокко с показателями в 2,6 и 1,9 гигаватта соответственно.

В апреле 2022 года специалисты Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) увидели спасение планеты от климатического кризиса в наращивании мощностей ветряных электростанций и призвали человечество ежегодно строить в четыре раза больше турбин.