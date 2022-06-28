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В России снова продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 6 июля 2022 года

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 6 июля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что временный запрет касается работы 11 воздушных гаваней страны, среди которых — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям производить перевозки пассажиров в эти города альтернативными маршрутами, используя авиагавани СочиВолгограда, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.

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Валентина Процкова
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