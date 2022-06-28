В России предложили запретить европейские прицепы

«Росспецмаш» предложил запретить ввоз и продажу в России европейских прицепов

Некоммерческое объединение «Росспецмаш» предложило правительству запретить ввоз и продажу в России прицепов и полуприцепов из «недружественных» стран, в первую очередь европейских, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Замглавы организации, объединяющей производителей техники, Вячеслав Пронин пояснил, что инициатива предполагает запрет на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ПТС) на обозначенную технику.

Позиция «Росспецмаша» строится на том, что платежеспособный спрос на российскую технику в последние месяцы снизился из-за ограничений на перевозки, а число заказов в мае-июне упало в 3–8 раз, в зависимости от вида продукции. В условиях запрета на поставки зарубежных компонентов российские производители вынуждены снижать качество прицепов, а из-за логистических проблем — повышать цены.

При этом иностранные производители, в том числе из Германии и Польши, свободно поставляют свою продукцию на российский рынок, несмотря на санкции и связанные с ними запреты. Санкции Евросоюза запрещают экспорт в Россию только некоторых видов прицепов и полуприцепов, предназначенных для перевозки товаров.