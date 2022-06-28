Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предложили запретить европейские прицепы

«Росспецмаш» предложил запретить ввоз и продажу в России европейских прицепов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Некоммерческое объединение «Росспецмаш» предложило правительству запретить ввоз и продажу в России прицепов и полуприцепов из «недружественных» стран, в первую очередь европейских, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Замглавы организации, объединяющей производителей техники, Вячеслав Пронин пояснил, что инициатива предполагает запрет на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ПТС) на обозначенную технику.

Позиция «Росспецмаша» строится на том, что платежеспособный спрос на российскую технику в последние месяцы снизился из-за ограничений на перевозки, а число заказов в мае-июне упало в 3–8 раз, в зависимости от вида продукции. В условиях запрета на поставки зарубежных компонентов российские производители вынуждены снижать качество прицепов, а из-за логистических проблем — повышать цены.

При этом иностранные производители, в том числе из Германии и Польши, свободно поставляют свою продукцию на российский рынок, несмотря на санкции и связанные с ними запреты. Санкции Евросоюза запрещают экспорт в Россию только некоторых видов прицепов и полуприцепов, предназначенных для перевозки товаров.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
В Москве массовая драка с участием охранников попала на видео
Отец попытался предотвратить арест сына при помощи экскаватора и попал на видео
Россиян начали обманывать через переадресацию СМС
В США при крушении поезда погибли три человека
В ЛНР сообщили об отходе украинских военных из Лисичанска
В России предложили запретить европейские прицепы
Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ
Сергей Соседов сообщил о схожести Юрия Шатунова с Ольгой Бузовой
Старейшая подлодка ЧФ России впервые за восемь лет вышла в море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.