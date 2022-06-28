Президент Эрдоган призвал Швецию и Финляндию учесть обеспокоенность Турции по безопасности

Финляндия и Турция должны учесть обеспокоенность Турции в области безопасности, чтобы вступить в НАТО. С таким призывом выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, Анкара ждет, что на грядущих четырехсторонних переговорах Турция, Швеция, Финляндия и НАТО придут к конкретным решениям. «Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности. По итогам четырехсторонней встречи станет понятно, какова их позиция», — заявил Эрдоган.

Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявила, что переговоры, нацеленные на преодоление возражений Турции по вступлению Швеции в НАТО, достигли прогресса. Дипломат понадеялась, что прорыв в переговорах с Анкарой может быть достигнут на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня.