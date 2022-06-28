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Швеция заявила о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО

Глава МИД Швеции Линде заявила о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО
Анн Линде

Анн Линде. Фото: Johanna Geron / Reuters

Переговоры, нацеленные на преодоление возражений Турции по вступлению Швеции в НАТО, достигли прогресса. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде, передает Reuters.

Дипломат понадеялась, что прорыв в переговорах с Анкарой может быть достигнут на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня. «Мы готовы к тому, что сегодня может произойти что-то положительное, но это может занять больше времени», — заключила она.

По словам Линде, в случае отсутствия продвижения переговоры будут продолжены после саммита.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами на предстоящем саммите НАТО. Он уточнил, что Анкара донесет информацию о лицемерии Хельсинки и Стокгольма в отношении организаций, которые в Турции признаны террористическими.

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Виктория Кондратьева
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