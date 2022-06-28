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В Нальчике начался ремонт городской библиотеки

Ремонт городской библиотеки на улице Пушкина в Нальчике планируют завершить к сентябрю

Кадр: РОССИЯ 1

Капитальный ремонт городской библиотеки начался в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, книгохранилище, которое расположено на улице Пушкина, реконструируют на средства, полученные в рамках национального проекта «Культура». На данный момент рабочие уже демонтировали внутреннюю облицовку и очистили помещение от строительного мусора.

Помимо этого, запланировано преобразование мест пребывания посетителей, для их удобства оборудуют зону для коворинга. Вдобавок в библиотеке установят пандус, чтобы к ней имели доступ маломобильные граждане. Согласно материалу, строительные работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее стало известно, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.

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Майя Пономаренко
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