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Европейцев успокоили насчет будущего экономики

Глава ЕЦБ Лагард успокоила европейцев насчет будущего экономики региона
Кристин Лагард

Кристин Лагард. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард успокоила европейцев насчет будущего экономики региона, пишет CNBC. Руководитель регулятора считает, что еврозоне удастся избежать масштабной рецессии.

По словам Лагард, ЕЦБ готов в случае необходимости повышать ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось раньше. Так регулятор надеется не допустить дальнейшего роста инфляции.

«Мы заметно снизили наши прогнозы роста на следующие два года. Но мы по-прежнему ожидаем положительных темпов роста благодаря внутренним резервам на случай потери импульса роста», — отметила Лагард, комментируя оценки специалистов о проблемах европейской экономики, к которым относятся: снижение темпов роста, энергетический кризис и нестабильная ситуация с продовольствием.

По прогнозам, инфляция в еврозоне по итогам года достигнет 6,8 процента — при целевом уровне в два процента. Ожидается, что на июльском заседании регулятор впервые за несколько лет повысит базовую ставку. Этого шага специалисты ждали в течение последних месяцев и критиковали ЕЦБ за нерешительность.

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Платон Щукин
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