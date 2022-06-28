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У россиян появилась возможность сходить в кинотеатр за один рубль

В сети кинотеатрах «Каро» с 1 июля по акции можно приобрести билет в кино за один рубль

Фото: «КАРО Фильм Менеджмент»

Сеть кинотеатров «Каро» с 1 июля запускает акцию «Кино — и точка», в рамках которой можно сходить на сеанс фильма за один рубль. О доступной возможности посмотреть зарубежное и отечественное кино пишет ТАСС.

В компании отметили, что билеты за один рубль на некоторые сеансы зарубежного и российского кино можно будет приобрести каждое 1 и 15 число месяца. В списке фильмов появятся не только популярные киноленты прошлых лет, но и лидеры проката 2022 года, а также избранное кино от независимых прокатчиков.

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«Акция "Кино — и точка" призвана помочь отличным фильмам дойти до своего зрителя и сохранить доступность кинопоказа для всех россиян», — подчеркнула вице-президент по управлению кинопоказом «Каро» Майя Манерова.

Так, программа на 1 июля включает показы мультфильма «Коати. Легенда джунглей», блокбастера «Флэшбек» и военной драмы «1941. Крылья над Берлином». Список фильмов будет обновляться за несколько дней до акции.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Челябинске состоится фестиваль уличного кино под открытым небом. В программу заявлены работы и фильмы, снятые режиссерами на киноинтенсиве «100 киношников Урала».

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Дарья Рыбак
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