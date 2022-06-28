Нидерланды заявили о риске «эффекта домино» в газовом кризисе

Нидерландский министр Йеттен: газовый кризис в одной стране ЕС повлияет на всю Европу

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о риске «эффекта домино» в газовом кризисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Замечательно, если отдельные страны-члены [Европейского союза] смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80 процентов — особенно большие страны, такие как Германия — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», — подчеркнул он.

По словам Йеттена, если все государства в северо-западной части Европы дойдут до третьей фазы экстренного плана, испробовав все остальные меры для предотвращения нехватки газа, то Нидерланды изучат возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене.

Однако министр уточнил, что это мера является крайней. Он добавил, что Нидерланды намерены полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года, поскольку это считается очень вредным для экологии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и ФРГ начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море. Речь идет о месторождении, которое располагается у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ). Изначально Германия была против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов. Однако в итоге поменяла свое решение на фоне перспективы нехватки газа в связи с событиями на Украине.