Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил об угрозе НАТО

Президент США Байден оговорился и назвал НАТО угрозой для самой себя
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Байден назвал НАТО угрозой и заявил, что организация представляет опасность для самой себя. «Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — сообщил он.

После этого американский президент исправил сам себя, добавив, что вместе НАТО «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».

На той же встрече Байден заявил о ключевом моменте в истории НАТО. По его словам, на грядущем саммите Североатлантического альянса в Мадриде страны-резиденты обсудят такие ключевые вопросы, как совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии отреагировали на предложение Шотландии по референдуму о независимости
Рогозин осудил санкции США против председателя НТС Роскосмоса
Раскрыта новая мошенническая схема с переадресацией SMS
США обсудят цены на российскую нефть со странами Латинской Америки и Африки
В Госдуме пригрозили Болгарии симметричным ответом на высылку 70 дипломатов
В Госдуме допустили расширение формата обмена пленными между Россией и Украиной
Арабские страны станут больше использовать энергию ветра
Руководство «Спартака» убедило легионера вернуться в клуб из отпуска
Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО
Байден заявил об угрозе НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.