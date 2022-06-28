Байден заявил об угрозе НАТО

Президент США Байден оговорился и назвал НАТО угрозой для самой себя

Президент США Джо Байден оговорился в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Байден назвал НАТО угрозой и заявил, что организация представляет опасность для самой себя. «Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — сообщил он.

После этого американский президент исправил сам себя, добавив, что вместе НАТО «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».

На той же встрече Байден заявил о ключевом моменте в истории НАТО. По его словам, на грядущем саммите Североатлантического альянса в Мадриде страны-резиденты обсудят такие ключевые вопросы, как совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.