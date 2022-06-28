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Раскрыта причина смерти одного из основателей группы Depeche Mode

Раскрыта причина смерти одного из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчера
Энди Флетчер

Энди Флетчер. Фото: Sergione Infuso / Getty Images

Участники группы Depeche Mode назвали причину смерти одного из основателей коллектива Энди Флетчера. Об этом сообщает The Independent.

Музыканты Дейв Гаан и Мартин Горт написали в посте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что Флетчер перенес расслоение аорты.

«Пару недель назад мы получили результат от судмедэкспертов, которым семья Энди попросила нас поделиться с вами», — говорится в сообщении. «У Энди было расслоение аорты, когда он находился дома 26 мая. Несмотря на то что это произошло слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий».

О смерти Флетчера стало известно 26 мая. Флетчеру было 60 лет.

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Дениза Мацаева
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