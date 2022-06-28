Раскрыта причина смерти одного из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчера

Участники группы Depeche Mode назвали причину смерти одного из основателей коллектива Энди Флетчера. Об этом сообщает The Independent.

Музыканты Дейв Гаан и Мартин Горт написали в посте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что Флетчер перенес расслоение аорты.

«Пару недель назад мы получили результат от судмедэкспертов, которым семья Энди попросила нас поделиться с вами», — говорится в сообщении. «У Энди было расслоение аорты, когда он находился дома 26 мая. Несмотря на то что это произошло слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий».

О смерти Флетчера стало известно 26 мая. Флетчеру было 60 лет.