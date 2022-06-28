Предсказано распространение гибких дисплеев

TMR: к 2031 году объемы рынка гибких дисплеев достигнут 243 миллиардов долларов

Аналитики исследовательской компании Transparency Market Research (TMR) оценили перспективы рынка гибких экранов. Об этом сообщается в отчете фирмы.

По словам специалистов, рынок складных и гибких OLED-дисплеев ожидает заметный рост. Предсказано, что с 2022 по 2031 год объемы данного сегмента достигнут 243 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2021 году объемы рынка составили 14,9 миллиарда долларов. Аналитики считают, что данные компоненты будут распространены повсеместно — при производстве смартфонов, носимых устройств, ноутбуков, автомобилей.

«Будущее телефонов с гибким дисплеем сулит перспективы развития мобильных устройств, и ожидается, что интеллектуальные дисплеи будут способствовать развитию рынка гибких дисплеев в течение прогнозируемого периода времени», — заметили авторы TMR. Уточняется, что автопроизводители сконцентрируются на интеграции гибких экранов в салоны автомобилей. В этой связи автомобильная промышленность станет одним из драйверов рынка.

Исследователи отметили, что гибкие дисплеи обладают такими характеристиками, как компактность, малый вес и долговечность. Благодаря их конструкции экраны можно использовать в различных устройствах.

В начале июня аналитики Display Supply Chain Consultants заметили, что девайсы Samsung лидировали в топе самых популярных складных аппаратов в первом квартале 2022 года. Самым востребованным смартфоном в этом сегменте назвали Samsung Galaxy Z Flip 3.