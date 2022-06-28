Мэр Варшавы побеседовал с фейковым Кличко

Мэр Варшавы Тшасковский поговорил по видеосвязи с фейковым Виталием Кличко

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеседовал по видеосвязи с неизвестным, выдававшим себя за главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Об этом сообщает радиостанция Zet.

Тшасковский посетовал на то, что неизвестный пранкер обманул его и еще нескольких руководителей европейских столиц, и заверил, что разговор с фейковым Кличко «не касался каких-либо чувствительных вопросов». При этом он добавил, что уже уведомил об инциденте отвечающие за безопасность польские службы и посольство Украины в республике.

Мэр Варшавы также отметил, что во время разговора с пранкером не заметил обмана, хотя ранее неоднократно встречался с киевским градоначальником лично. «Я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и принципы сотрудничества на случай войны мы обсуждали лично в Киеве», — заявил политик.

Как пояснили на радиостанции, после беседы Тшасковского с пранкером варшавская мэрия связалась с киевскими властями и установила, что Кличко в это время ни с кем не разговаривал по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что неизвестный, представившийся Виталием Кличко, позвонил по видеосвязи мэрам Берлина, Вены и Мадрида. Отмечается, что ни один из европейских градоначальников во время разговора так и не почувствовал подвоха.