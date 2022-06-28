«Большая семерка» придумала способ избежать «зеленых войн»

Страны G7 разработают общие правила, чтобы избежать конфликтов из-за зеленых тарифов

Страны G7 придумали способ избежать торговых войн из-за зеленых тарифов. «Большая семерка» организует Климатический клуб, члены которого разработают общие правила, сообщает Bloomberg.

Мера призвана помочь достичь целей Парижского соглашения, в рамках которого страны обещали сократить выбросы углекислого газа и сдержать глобальное потепление до 1,5 градуса по Цельсию. Климатический клуб займется устранением рисков возникновения конфликтов по поводу налогов на признанный более вредным для окружающей среды импорт. Он также поможет смягчить неблагоприятные факторы для компаний, которые работают в регионах со строгими ограничениями на выбросы, и побудить не входящие в клуб страны активнее бороться за спасение планеты.

На данный момент в Клуб входит только «Большая семерка», однако лидеры стран G7 отметили, что организация открыта для всех государств, которые готовы полностью выполнить Парижское соглашение. Климатический клуб поощряет страны, входящие в список крупнейших загрязнителей, проявлять больше интереса к решению проблемы изменения климата.

Неизвестно, как Климатический клуб будет функционировать на практике. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предложил установить минимальную стоимость выбросов углекислого газа, что не соответствует стремлению создать инклюзивную систему, частью которой смогут стать развивающиеся страны. Вопрос также в равенстве — Евросоюз планирует ввести пограничный налог на загрязнение окружающей среды, который осложнит экспорт некоторых продуктов для бедных стран. Кроме того, остается неясным, каким образом в организацию могут пойти страны, не устанавливающие тарифы на углерод.

В июне новый налог на вредные для планеты выбросы ввели в Дании. Таким образом правительство планирует снизить объем эмиссии на 70 процентов. Размер налога составит до 1100 датских крон.