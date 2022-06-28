В Британии отреагировали на предложение Шотландии по референдуму о независимости

Премьер Британии Джонсон изучит предложение Шотландии по референдуму о независимости

Власти Великобритании внимательно изучат предложения главы Шотландии Николы Стерджен по референдуму о независимости. Таким образом отреагировал представитель британского премьера Бориса Джонсона, пишет издание Telegraph.

Кабинет Стреджен предложил Лондону провести референдум о независимости Шотландии от Великобритании 19 октября 2023 года. Представитель Джонсона отметил, что британские власти готовы совместно работать с правительством Шотландии по вопросам, действительно важным для людей.

«Это по-прежнему наш приоритет, однако решение было принято первым министром, поэтому мы тщательно изучим детали предложения», — заявил представитель британского правительства.

28 июня первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.