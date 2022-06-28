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При ракетном обстреле в Херсонской области со стороны Украины погиб ребенок

При ракетном обстреле в Новой Каховке Херсонской области со стороны Украины погиб ребенок

Фото: РИА Новости

При ракетном обстреле в Новой Каховке Херсонской области со стороны украинских войск погиб ребенок. Об этом заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«Выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, однако обломками ракет убит один ребенок, также три мирных жителя получили ранения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

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Марина Совина
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