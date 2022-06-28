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Кремль ответил на вопрос о подвижках в вопросе транзита в Калининград

Песков сообщил, что никаких подвижек в вопросе транзита в Калининград не появилось

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Никаких подвижек в вопросе транзита грузов в Калининград на данный момент не появилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Не появились», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими. По его словам, значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

18 июня Литва запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом власти страны заявили, что Вильнюс не вводил никаких дополнительных ограничений, а следовал санкциям Евросоюза.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Никита Абрамов
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