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Бывшего президента Киргизии оправдали по делу о массовых беспорядках

Экс-президента Киргизии Атамбаева оправдали по делу о массовых беспорядках в Бишкеке

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу о массовых беспорядках в киргизской столице. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд не увидел в действиях Атамбаева состава преступления.

Сторона обвинения просила для экс-президента 12 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков.

Протесты в Бишкеке начались после президентских выборов в Киргизии 4 октября 2020 года. 6 октября Атамбаев был незаконно освобожден из мест заключения, 9 октября он принял участие в митинге. Вскоре бывшего президента снова задержали.

В 2019 году Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета. В ноябре 2020 года суд отменил тюремный срок.

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