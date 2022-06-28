Вирусолог назвал первые симптомы конго-крымской геморрагической лихорадки

Вирусолог Альтштейн назвал температуру одним из первых симптомов геморрагической лихорадки

При заражении конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) у человека повышается температура и ухудшается состояние, после чего возникают кровоизлияния — геморрагии. Первые симптомы заболевания «Ленте.ру» назвал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист уточнил, что геморрагические лихорадки бывают разными, и надо ориентироваться на территорию, где произошло заражение. В качестве примера он привел Поволжье, где развита лихорадка с почечным синдромом. «Там тоже могут быть такие симптомы, но там превалирует поражение почек», — пояснил он.

Альтштейн уточнил, что вирус распространяется клещами, однако не принимает массовый эпидемический характер

В этом отношении такой опасности нет и местные органы здравоохранения должны этим заниматься. Пандемии, как с коронавирусом, быть не может. Вакцины против него нет, лекарства нет, так как заболевание не настолько распространено. Но и для общественного здравоохранения большого страха нет. Анатолий Альтштейн вирусолог

Вирусолог отметил, что чаще всего заражение ККГЛ происходит на природе, в городах такого практически нет, в связи с чем важно соблюдать правила защиты от клещей.

Ранее 28 июня стало известно, что российские ученые обнаружили на юге страны новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Как сообщили в Сеченовском университете, исследованные штаммы относятся к линиям «Европа-1», «Африка-3» и абсолютно новой линии «Европа-3», которую будут изучать подробнее для определения уровня ее опасности.

Вирус ККГЛ широко распространен в странах Африки, на Балканах и Ближнем Востоке, а также в некоторых регионах Азии. От человека к человеку он может передаться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.