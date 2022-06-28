СКР возбудил дело после гибели сотрудника российской колонии и двоих заключенных

СК возбудил дело после гибели сотрудника ФСИН и двоих осужденных в Иркутской области

Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии

Начало событий в новости Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника ФСИН и двоих осужденных колонии-поселения. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

ЧП произошло утром 28 июня при проведении заключенными хозяйственных работ на очистных сооружениях ИК-40, расположенной в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района.

По факту гибели людей была назначена служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На место происшествия прибыла оперативная группа СКР и представители прокуратуры, а также госинспекции труда Иркутской области.