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СКР возбудил дело после гибели сотрудника российской колонии и двоих заключенных

СК возбудил дело после гибели сотрудника ФСИН и двоих осужденных в Иркутской области
Начало событий в новости Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии

Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника ФСИН и двоих осужденных колонии-поселения. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

ЧП произошло утром 28 июня при проведении заключенными хозяйственных работ на очистных сооружениях ИК-40, расположенной в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района.

По факту гибели людей была назначена служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На место происшествия прибыла оперативная группа СКР и представители прокуратуры, а также госинспекции труда Иркутской области.

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Екатерина Власова
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