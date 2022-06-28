Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии

В Иркутской области погибли сотрудник ФСИН и 2 осужденных на очистных сооружениях колонии

В Иркутской области погибли сотрудник ФСИН и двое осужденных колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ведомства.

ЧП произошло утром 28 июня при проведении заключенными хозяйственных работ на очистных сооружениях ИК-40, расположенной в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района.

Назначена служебная проверка по факту гибели людей. Будут выяснены обстоятельства произошедшего, отметили в иркутском управлении ФСИН. На место происшествия прибыла оперативная группа Следственного комитета России и представители прокуратуры, а также госинспекции труда Иркутской области.

24 июня сообщалось, что в Казани суд приговорил двоих сотрудников исправительной колонии №8 (ИК-18) Ленара Гаязова и Андрея Семенова к трем годам условно за превышение должностных полномочий. В августе 2018 года они избили заключенного деревянными шкатулками. Позже медики диагностировали у потерпевшего многочисленные кровоподтеки.