Туристов поведут на старейший коньячный завод Дагестана

Кизлярский коньячный завод в Дагестане организовал экскурсии для туристов

Одно из старейших в России предприятий по производству коньяка — Кизлярский коньячный завод в Дагестане — запустил экскурсии для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Туристы могут попасть на завод как в составе группы, так и самостоятельно.

«У нас предприятие полного цикла, и туристы видят весь процесс — от виноградников до хранения продукции, знакомятся со всеми этапами производства, посещают единственный в России музей коньяка», — рассказал помощник гендиректора по развитию туризма, начальник службы безопасности завода Зубаир Омаров.

По его словам, завод стал первым из российских коньячных предприятий, запустивших подобную программу. Сейчас, отметил Омаров, на предприятие приезжают туристы из разных регионов России. «Например, на август записана группа из Новосибирска», — рассказал он.