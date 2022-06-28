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Застрявшая в Вильнюсе россиянка описала город фразой «тянет безысходностью»

Российская туристка неприятно удивилась обстановкой в бедных кварталах Вильнюса

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская туристка, застрявшая в литовской столице, поразилась контрасту роскоши и «безысходности». Впечатлениями от Вильнюса она поделилась с «Московским комсомольцем».

Россиянка призналась, что центр Вильнюса удивил ее «образцовыми» кварталами жилых домов — по ее словам, местные жители любят гулять по новому району и глазеть, «как живут богатые люди». Однако обстановку в других частях города она описала фразой «тянет безысходностью и пессимизмом»: неприятные чувства вызвали перекошенные фасады зданий, блочная советская застройка и пенсионеры, торгующие увядшими цветами и орденами.

«В Вильнюсе живут как очень богатые люди, так и бедные. Такой разницы раньше не было. Сейчас эта пропасть очевидна. Богатых людей мало волнует, как выживают те, кто не вписался в новую европейскую жизнь — в основном это национальные меньшинства: русские, поляки, белорусы», — передала россиянка слова своей подруги, проживающей в Литве.

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Также путешественница разочаровалась ценами в кафе и ресторанах, которые, по ее мнению, «переплюнули московские». Например, «сиротливые блины» вышли ей около 360 рублей, блюдо с морепродуктами — 530 рублей, кофе с десертом — 440-620 рублей.

«Город красивый, но жизнь в Литве с каждым днем становится все сложнее. Зарплаты в Литве минимум 700 евро. По факту люди выживают: цены за квартплату и продукты питания выросли и продолжают расти, то же самое касается и топлива. Мы живем в полной безызвестности и не знаем, что будет завтра», — уверяет подруга туристки.

Ранее сообщалось, что в июле между Калининградом и Вильнюсом возобновится после двухлетнего перерыва автобусное сообщение. Так, автобусы будут ходить в Литву с частотой один раз в неделю по субботам.

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Дарья Рыбак
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