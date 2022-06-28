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69-я параллель

Российский пенсионер ехал 2573 километра на велосипеде для встречи с оленеводами

Пенсионер из Оренбуржья проехал 2573 километра на велосипеде ради знакомства с оленеводами

Фото: газета «Оренбуржье»

67-летний пенсионер Александр Лигостаев из поселка Саракташ Оренбургской области проехал 2573 километра на велосипеде ради знакомства с оленеводами. Об этом сообщает газета «Оренбуржье»

Конечной точкой маршрута Лигостаева был город Нарьян-Мар в Мурманской области. Пенсионер рассказал, что мечтал встретить оленеводов с детства, когда услышал песню советского исполнителя Колы (Николая) Бельды «Нарьян-Мар».

«Я с детства помню песни об этом городке, который не велик и не мал, что там живут оленеводы и рыбаки, а расположен он всего в 110 километрах от Баренцева моря в низовьях реки Печоры. Захотел увидеть все своими глазами», — рассказал пенсионер. Встретил ли он оленеводов, Лигостаев не уточнил.

Путешествие Лигостаева началось 31 мая, а в Нарьян-Мар он прибыл лишь 24 июня, в пути он был почти месяц. Обратный путь пенсионер проделает самолетом и железной дорогой.

Ранее сообщалось, что француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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