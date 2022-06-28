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Медведев пригрозил Швеции и Финляндии ответом после вступления в НАТО

Медведев пригрозил Швеции и Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Швеция и Финляндия могут «на здоровье» вступать в НАТО, но Россия в этом случае будет готова к ответным мерам.

По его словам, присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу России «ничем особенно новым не грозит». Он напомнил, что раньше у Хельсинки и Стокгольма были «достаточно уважительные и взаимно доброжелательные» отношения с Москвой, и на данный момент у России« с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них».

«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье», — считает Медведев.

Политик также обратил внимание, что НАТО и так находится близи российских границ. «Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам», — заключил он.

Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО подняли после начала спецоперации России на Украине. Против выступила только одна страна-член альянса — Турция, власти которой обвинили Хельсинки и Стокгольм в поддержке террористов (речь о курдских формированиях).

Ударная волна
Марина Совина
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