В Москве стало удобнее получать популярную у горожан услугу

Заммэра Ракова: получать питание на молочной кухне в Москве можно будет раз в две недели

В Москве усовершенствовали цифровую услугу по заказу питания на молочной кухне. По новым правилам, пользователям можно менять график получения продуктов всего за несколько дней до даты посещения, но не позднее, чем за шесть дней. Кроме того, приходить за продуктами теперь можно раз в две недели, а не раз в неделю или раз в месяц, как прежде, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Эти изменения позволили сделать популярный у москвичей сервис еще удобнее.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для москвичей, в том числе совершенствуем онлайн-услугу по заказу питания на молочной кухне. Мы значительно упростили процесс управления графиком получения продуктов – сделали его более гибким и вариативным. Теперь его можно менять всего за несколько дней до даты посещения пункта. Ранее делать это можно было только пока не наступил месяц, в котором было запланировано получение продуктов. Возможностей для выбора того, с какой периодичностью получать питание, также стало больше. Теперь забирать продукты по желанию можно раз в 2 недели. Раньше родители могли приходить за ними только раз в месяц или раз в неделю» Анастасия Ракова заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

Таким образом, теперь главное условие для изменения даты получения продуктов — до посещения пункта выдачи должно остается не менее шести дней. Например, если в июне при оформлении заказа на июль в графике была выбрана дата 26 июля, то ее можно менять вплоть до 20 июля. Также появилась возможность выбирать периодичность посещения два раза в месяц, ранее можно было выбирать только раз в месяц или раз в неделю.

Услуга заказа питания онлайн появилась в декабре 2021 года. Подать заявление и сделать заказ на молочной кухне можно на сайте mos.ru. У пользователей есть возможность выбрать место выдачи, конкретные дни посещения, а также получить информацию об объеме продукции, которую могут выдать в определенный день. Кроме того, недавно у жителей столицы появилась возможность заказывать питание на молочной кухне по временному полису ОМС, а также был усовершенствован алгоритм назначения графика, по которому получают продукты питания для детей из одной семьи.

Посетить медицинскую организацию, чтобы оформить заключение врача, потребуется только один раз. Тем, кто уже подтверждал свою льготную категорию в ЕМИАС и получал бесплатное питание по медицинским заключениям, сервис заказа питания доступен на mos.ru автоматически. После оформления заказа в сервисе сформируется электронное направление, которые нужно предъявить для получения продуктов.

Онлайн-услуга экономит москвичам почти четыре миллиона ежегодных визитов в поликлинику

Воспользоваться услугой могут люди, прикрепленные к городской поликлинике и имеющие действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве, а также постоянную регистрацию в столице. Если питание выписывается на ребенка, данные о нем необходимо заранее внести в личный кабинет на mos.ru.

На бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети до трех лет, кормящие матери детей до шести месяцев, несовершеннолетние дети из многодетных семей, а также дети до 15 лет, страдающие рядом хронических заболеваний, и дети-инвалиды. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, а дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и многое другое. Всего в Москве работают 252 молочно-раздаточных пункта, услугами которых пользуются около 325 тысяч человек.

С 2022 года в Москве стартовала программа обновления молочных кухонь по единому стандарту. Единый стандарт предусматривает создание условий для посетителей и сотрудников молочных пунктов, оснащение современным оборудованием для хранения молока и детского питания. Он включает в себя единый подход к оформлению входной группы, общие решения по интерьерам помещений, внутри каждого пункта расположены холл-раздаточная с комфортной мебелью, а также помещения для хранения продукции со всем необходимым оборудованием. В обновленных по единому стандарту молочных кухнях есть пандусы и зона для хранения колясок.