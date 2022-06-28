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«Большая семерка» призвала Китай надавить на Россию

Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Getty Images

Страны «Большой семерки» (G7) призвали правительство Китая надавить на Россию, чтобы заставить ее вывести войска с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она (...) прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — говорится в итоговом коммюнике саммита.

Ранее американская газета The New York Times констатировала, что действия Запада против экономики России не увенчались успехом. В материале подчеркивается, что благодаря высоким ценам на энергоносители Россия зарабатывает больше, чем четыре месяца назад, до начала спецоперации на Украине.

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Николай Чигасов
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