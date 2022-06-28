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В России предложили отменить налог с трех миллионов рублей при продаже жилья

«Известия»: «Этажи» предложили отменить подоходный налог с 3 млн рублей при продаже жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Федеральная компания «Этажи» предложила повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с одного до трех миллионов рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье. Инициатива направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом во вторник, 28 июня, пишут «Известия».

Сейчас НДФЛ взимается при продаже в течение пяти лет с момента начала владения. Однако, по данным риелторов, только за последние два года средняя стоимость жилья по стране выросла до 60 процентов в зависимости от региона. Как считает замдиректора компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова, при такой динамике роста цен отмена налога особо актуальна, так как приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости.

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В пресс-службе правительства изданию сообщили о получении письма, оно направлено для рассмотрения и ответа в Минфин. В министерстве подтвердили, что документ получен и находится на рассмотрении.

Ранее компания «Этажи» предложила отменить подоходный налог для некоторых россиян при продаже жилья. Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Соответствующую инициативу поддержали в Госдуме, документ также был направлен в правительство России и министерство финансов. Риелторы полагают, что нововведение поддержит вторичный рынок, поскольку большинство сделок в настоящее время альтернативные.

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Марина Совина
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