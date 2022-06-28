Названо последствие мер США против российской нефти

Аналитик Демидов допустил увеличение дисконта на российскую нефть из-за действий США

У правительства США есть возможность оказания давления на компании, закупающие российскую нефть, что может привести к вынужденному увеличению дисконта со стороны России, допустил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он также предположил усиление давления на Индию, Турцию и Китай для обеспечения прозрачности их нефтяных сделок. О последствиях мер против российского сырья специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность ограничения цен на российский газ и поручат профильным министерствам изучить этот вопрос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные с ходом дискуссии источники.

Механизм снижения цен

«На встрече G7 обсуждали два основных стимула борьбы с российскими доходами от продажи нефти: негативный и позитивный, — рассказал Демидов. — Это санкции против всех, кто покупает нефть в России и потолок цены на нефть. Негативный вариант — это прямые санкции против организаций, физических лиц, банков, страховщиков и транспортных компаний. Позитивный — установление лимита цены на уровне "выживания" нефтяной индустрии в РФ».

США, по словам экономиста, понимают, что российскую нефть будут покупать несмотря на санкции. Поэтому они хотят регламентировать ее покупку посредством введения верхней границы цены. Данная инициатива, как считают в США, поможет легализовать покупку нефти из России, в основном, индийскими, китайскими и турецкими компаниями.

«Ограничение цены и сопутствующий риск вторичных санкций, таких как блокирование банков, страховых компаний, перевозчиков, которые вовлечены в "нелегальную" продажу нефти из России, дадут им значительно больше рычагов влияния, что приведет к еще большему снижению цены на российскую нефть и достижению политической цели — ограничению доходов России», — предположил аналитик.

Он указал на то, что данный механизм поставит российских экспортеров нефти перед выбором: или продавать нефть по цене ниже предельного уровня с проверяемыми доказательствами, или их клиенты попадут под санкции США.

«В связи с тем, что у правительства США есть возможность вводить санкции против любого банка мира, это ставит под угрозу работу части компаний, которые планируют покупать российскую нефть. Допускаю, что данная инициатива может увеличить дисконт, с которой продается российская нефть в Азии, так как покупатели должны будут скорректировать цены закупки с учетом возможных санкций, но это не мотивирует российские компании на продажу нефти в Европу. Скорее всего, усилится давление на Индию, Турцию и Китай с целью сделать ее нефтяные сделки прозрачными», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что страны G7 решили увеличить инвестиции в проекты сжиженного природного газа (СПГ) и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей. При этом страны Европы, стремящиеся заместить российский трубопроводный газ, столкнулись с невозможностью закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из-за инфраструктурных ограничений.

