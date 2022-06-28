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Наряд Киркорова на показе Юдашкина обругали в сети

Певец Киркоров посетил показ Юдашкина в резиновых тапках и подвергся критике в сети

Фото: Пресс-Служба

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров посетил показ модельера Валентина Юдашкина и подвергся критике в сети. Серией снимков он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летний артист пришел на мероприятие, которое состоялось в рамках Московской недели моды, вместе с отцом Бедросом Киркоровым. В качестве наряда знаменитость выбрала розовую рубашку и яркий шелковый костюм с разноцветным принтом. Образ певца дополнили бирюзовые резиновые тапки, солнцезащитные очки и множество украшений.

Подписчики не оценили наряд Киркорова, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Образ клоуна», «Что с вашей обувью?», «Кто приходит на дефиле в пляжных тапках?», «У вас уже кончилась фантазия», «Филипп, кто сочетает костюм, перстни и сланцы?», «Со вкусом одет только Юдашкин, остальные — смех», — ругались фанаты.

Московская неделя моды проходила с 20 по 26 июня на более чем 30 городских площадках, в числе которых ВДНХ, Новый Манеж, Тверская площадь и парк «Зарядье». В рамках события свои коллекции представили популярные отечественные бренды, такие как Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Arctic Explorer Russian North, Ianis Chamalidy, Masterpeace и другие. Дебютные показы провели Studio 29, Loom by Rodina, Дима Магний.

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Карина Черных
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