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В Молдавии заявили о «советской оккупации» страны в 1944 году

Минкультуры Молдавии назвало «советской оккупацией» освобождение страны от нацистов в 1944

Фото: Public Domain / Wikimedia

Министерство культуры Молдавии назвало «советской оккупацией» освобождение республики от нацистов в 1944 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook (социальная сеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

В Минкультуры республики заявили, что в 1940 году СССР «аннексировал Бессарабию и Северную Буковину», которые являлись к тому времени территорией румынского государства, и обвинили советские власти в установлении там «тоталитарного коммунистического режима, чуждого самобытности и румынской идентичности». При этом в ведомстве отметили, что русификация этих регионов была нацелена на «преследование интеллигенции», а также «ликвидацию традиций и ценностей», определяющих молдаван как нацию.

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В министерстве также сослались на исторические данные и уточнили, что «за два периода советской оккупации, после 1940 и 1944 годов» человеческие жертвы в Бессарабии составили более полутора миллионов человек.

До декабря 1917 года Бессарабская губерния находилась в составе Российской империи. Впоследствии, на фоне Первой мировой войны и революции в России, там была провозглашена Молдавская демократическая республика, а позднее туда были введены румынские войска.

В марте 1918 года Бессарабия вошла в состав Румынии, а в 1940 году, после получения ультиматума от СССР, румынские власти передали эту территорию вместе с Северной Буковиной Советскому Союзу. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины.

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Алевтина Запольская
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