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В Совфеде указали на выгоду для США от территориальных уступок Украины

Сенатор Цеков заявил, что США выгодны возможные территориальные уступки Украины
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Переговоры Украины с Россией и территориальные уступки с целью скорейшего прекращения конфликта выгодны для США, поскольку спецоперация ослабляет и Штаты тоже, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на требования, если такой сигнал поступит от американцев.

Администрация президента США Джо Байдена начала внутренние обсуждения относительно того, должен ли Киев признать территориальные уступки Москве в том случае, если того потребуют обстоятельства. Об этом пишет CNN со ссылкой на американские источники. Советники Байдена сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все территории, отвоеванные Россией в ходе последних четырех месяцев.

«Понятно, что данная ситуация в значительной мере ослабляет Россию и в экономическом, и в социальном плане. Но, как оказалось, не в меньшей степени она ослабляет Европу и США, — заметил Цеков. — То, что подавляющее большинство стран не поддержало санкции США, свидетельствует о снижении их влияния на азиатские и африканские страны, Латинскую Америку. Штаты это чувствуют и понимают».

Политик предположил, что власти США хотели бы как можно скорее выйти из сложившейся ситуации и заняться собственными внутренними проблемами. Они понимают, что продолжение конфликта ведет к ослаблению их страны, а его окончание возможно только в отсутствии территориальных претензий со стороны Украины.

«Со временем, может, Штаты также поймут, что Украине нужен и нейтральный статус, и демилитаризация, и денацификация. Но проблема в том, что во главе этой страны находится человек, который не украинец в полном смысле этого слова, не патриот. Он гражданин мира, не понимает интересов своей страны, глубинной Украины. Он будет сражаться за Америку до конца, пока ему жестко не прикажут пойти на требования России. И сделать это должно непосредственно руководство США», — считает политик.

Ранее администрация Байдена объявила о предоставлении Украине еще 450 миллионов долларов помощи, куда войдет поставка дополнительных систем запуска ракет, артиллерийские боеприпасы и патрульные катера. Также ожидается, что на этой неделе США объявят о закупке передовой системы противоракетной обороны «земля-воздух» NASAMS для украинских военных.

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Наталия Белова
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