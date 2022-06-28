SuperJob: 54 процента россиян стали работать сверх нормы

В 2022 году россияне стали меньше перерабатывать по сравнению с 2021 годом, выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. При этом 54 процента респондентов работают сверхурочно — в среднем они трудятся на 28 процентов дольше нормы.

Согласно опросу, в 2021 году не перерабатывающих россиян (30 процентов) было меньше, чем в 2022 году (35 процентов). Число респондентов, перерабатывающих на 11-25 процентов от нормы, снизилось в 2022 году с 20 до 17 процентов, а тех, кто работал дольше на 26-50 процентов, — с 15 до 13 процентов. Количество россиян, работающих сверх нормы на 50 процентов, не изменилось (10 процентов). За год сотрудников, которым приходится трудиться сверхурочно, стало больше среди менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. По длительности переработок лидируют медсестры и учителя — они работают в среднем на 40 процентов дольше, чем предполагает трудовой договор. За ними следуют врачи и менеджеры по логистике (34 процента), юристы (33 процента), водители (31 процент), воспитатели (29 процентов) и администраторы (28 процентов). Меньше всего перерабатывают программисты и системные администраторы.

Опрос проходил с 1 мая по 24 июня 2022 года в 523 городах России, в нем участвовали три тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу.

Ранее сервис «Работа.ру» подсчитал количество россиян, считающих свою работу идеальной, — таких оказалось 28 процентов. Основными критериями идеальной работы россияне назвали высокую зарплату (69 процентов) и стабильность (64 процента). Около 47 процентов назвали важными комфортные условия труда, 34 процента опрошенных к критериям идеальной работы отнесли удобный график работы.