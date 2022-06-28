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69-я параллель

Россиянин открыл новую пещеру на Кольском полуострове

Житель Мурманска открыл новую пещеру на Кольском полуострове

Фото: Страница Антона Чайко во «ВКонтакте»

Житель Мурманска Антон Чайко во время любительского исследования Кольского полуострова открыл новую пещеру. Фотографиями он поделился в сообществе «Мурманский берег» во «ВКонтакте».

По словам россиянина, глубина пещеры составляет около 20 метров. Он не исключил, что отправится исследовать ее изнутри.

«Нашел новую пещеру на Мурмане (устаревшее название Кольского полуострова — прим. "Ленты.ру"). Она спрятана на берегу моря среди изрезанных ущельями гранитных закутков и неглубокая, метров 20. Быть может, давным-давно в ней прятались наши предки и ели какого-нибудь мамонта... Надо будет потом рассмотреть ее подробнее с фонариком. Издалека смотрится зловеще», — написал автор публикации.

Фото: Страница Антона Чайко во «ВКонтакте»

В комментариях к записи мужчина признался, что «утрировал», говоря о мамонтах — «скорее всего, там поедались тюлени».

Полного списка пещер Кольского полуострова до сих пор не существует. Геологи-любители насчитывают около 80 пещер, часть из которых имеет естественное происхождение, а часть пробита в скалах добытчиками мрамора или военнопленными в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что российские туристы заинтересовались походами на Кольский полуостров и на Байкал, куда из Москвы можно прилететь за 6500 и 9500 рублей соответственно.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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