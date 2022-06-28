Мужчина купил напитки для вечеринки и узнал правду о старой семейной традиции

Мужчина рассказал, что его семья много лет скрывала ненависть к традиции пить Heineken

Пользователь сайта Reddit поделился историей о том, как купил напитки для вечеринки и узнал правду о старой семейной традиции. По словам мужчины, его родственники много лет скрывали ненависть к традиции пить пиво марки Heineken.

Автор поста заявил, что последние несколько десятилетий пиво марки Heineken было главным алкогольным напитком в его семье. «Некоторые мои детские воспоминания были о том, как отец пил это пиво из легендарной зеленой бутылки вместе с моими дядями», — написал он.

Как отметил мужчина, эту традицию придумал его дедушка. «Он никогда не употреблял спиртное, но в то же время никогда не жалел денег на покупку ящиков Heineken, чтобы все могли насладиться этим пивом во время семейной встречи. Мой дедушка умер много лет назад, но традиция пить это пиво с тех пор свято соблюдалась — как дань уважения ему, так и всем замечательным воспоминаниям, связанным с бутылкой Heineken в руке», — рассказал пользователь.

Мужчина признался, что всегда ненавидел это пиво и не мог понять, почему его любят родственники. Недавно отец попросил его купить для вечеринки напитки, и вместе с Heineken рассказчик решил принести с собой и несколько других марок пива. К концу мероприятия он заметил, что все шесть бутылок Heineken остались нетронутыми, в то время как другие напитки разобрали. Когда автор поста сообщил об этом отцу, то тот предложил отдать пиво его брату, но, как выяснилось, дядя рассказчика к тому моменту уже не присутствовал не вечеринку.

«Мы нашли сына моего дяди и попросили его передать бутылки отцу. (...) Улыбка сразу исчезла с его лица. Он уставился в пол и (...) сказал со страхом в голосе: "Парни, я должен быть честен с вами... Мой отец терпеть не может Heineken". Мы посмеялись, потому что подумали, что это шутка, но он продолжил смотреть в пол. Мы перестали улыбаться. Когда мы предложили ему самому забрать бутылки, то он признался, что ему тоже не нравится Heineken», — вспомнил автор поста.

После этого рассказчик стал расспрашивать других гостей вечеринки, и все они заявили, что ненавидят этот напиток. «В торжественной тишине мы выбросили шесть бутылок Heineken на задний двор. (...) Это было похоже на похороны. Но, с другой стороны, теперь на семейных вечеринках каждый будет пить пиво, которое ему нравится», — подытожил мужчина.