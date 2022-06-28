Сандалии на платформе вновь вернулись в моду
Модный редактор портала 21Ninety Габриэль Тэзвелл назвала сандалии на платформе новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам стилистки, упомянутая обувь была популярна в 1990–2000-х годах и вновь вернулась в моду благодаря новым коллекциям именитых брендов. Отмечается, что такие модели появились в ассортименте марок E.V.A, Becky, Cro Slides, Maze, Arizona Sandals и Slinky 30, а также Contempo, Voss Mono и Almost Paradise.
Сочетать такие сандалии эксперт рекомендует с платьями, брюками-карго и мини-юбками. «Вы действительно не ошибетесь, выбрав любую модель сандалий на платформе, потому что они все милые», — поясняет Тэзвелл.
Ранее модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками.