Сандалии на платформе вновь вернулись в моду

Стилистка Габриэль Тэзвелл назвала сандалии на платформе новым трендом

Модный редактор портала 21Ninety Габриэль Тэзвелл назвала сандалии на платформе новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, упомянутая обувь была популярна в 1990–2000-х годах и вновь вернулась в моду благодаря новым коллекциям именитых брендов. Отмечается, что такие модели появились в ассортименте марок E.V.A, Becky, Cro Slides, Maze, Arizona Sandals и Slinky 30, а также Contempo, Voss Mono и Almost Paradise.

Сочетать такие сандалии эксперт рекомендует с платьями, брюками-карго и мини-юбками. «Вы действительно не ошибетесь, выбрав любую модель сандалий на платформе, потому что они все милые», — поясняет Тэзвелл.

Ранее модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками.