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Стилистка назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь

Vogue: лоферы стали новым трендом благодаря супермоделям

Фото: unsplash

Модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер, которая сотрудничает с тем же стилистом, что и Бибер, — Дэни Мишель, выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками. В то же время супермодель Беллу Хадид заметили в упомянутых туфлях на тракторной подошве с контрастными гольфами.

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Среди прочего соответствующие модели уже несколько лет представлены в различных вариациях у таких именитых брендов, как Prada, Gucci, Miu Miu, Loewe и Ganni. «Лоферы обеспечивают идеальную основу для любого образа, лучше всего сочетаясь с платьями и юбками», — пояснила стилистка.

В мае редакторы британской версии журнала Vogue перечислили самую модную обувь на лето 2022 года. Журналисты составили подборку сандалий и босоножек, которые, по их мнению, являются самой актуальной обувью грядущего летнего сезона. Так, например, в список попали яркие модели с деталями в виде веревок брендов Isabel Marant, Arizona Love и Chloé. Кроме того, популярность обрела обувь на платформе, которая представлена в ассортименте следующих марок: Loewe, Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Arket и Jil Sander.

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Дарья Шляпужникова
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