Стилистка назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь

Vogue: лоферы стали новым трендом благодаря супермоделям

Модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер, которая сотрудничает с тем же стилистом, что и Бибер, — Дэни Мишель, выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками. В то же время супермодель Беллу Хадид заметили в упомянутых туфлях на тракторной подошве с контрастными гольфами.

Среди прочего соответствующие модели уже несколько лет представлены в различных вариациях у таких именитых брендов, как Prada, Gucci, Miu Miu, Loewe и Ganni. «Лоферы обеспечивают идеальную основу для любого образа, лучше всего сочетаясь с платьями и юбками», — пояснила стилистка.

В мае редакторы британской версии журнала Vogue перечислили самую модную обувь на лето 2022 года. Журналисты составили подборку сандалий и босоножек, которые, по их мнению, являются самой актуальной обувью грядущего летнего сезона. Так, например, в список попали яркие модели с деталями в виде веревок брендов Isabel Marant, Arizona Love и Chloé. Кроме того, популярность обрела обувь на платформе, которая представлена в ассортименте следующих марок: Loewe, Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Arket и Jil Sander.