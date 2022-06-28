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Плюс-сайз-модель показала округлый живот в бикини и восхитила поклонников

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала пышные формы в бикини и восхитила поклонников

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала пляжные фото в бикини и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 22-летняя блогерша запечатлела себя на камеру топлес во время отдыха на Кипре. На размещенных снимках она позирует на шезлонге, прикрывая грудь глянцевым журналом. «Поместила себя на страницы британского Vogue», — иронично отметила Николлс.

Обладательница 18 размера одежды (соответствует XL в международной системе) предстала перед подписчиками в плавках на тонких завязках, темных солнцезащитных очках и с махровым полотенцем на голове. При этом девушка продемонстрировала пышные формы, округлый живот и складки в области талии.

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Упомянутый пост набрал более пяти тысяч лайков. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях и восхищаться смелостью Николлс. «Всегда красива! Мечта», «Невероятный кадр», «Икона!», «Какая у тебя энергетика!» — писали юзеры.

Ранее в июне плюс-сайз-модель из Австралии Карина Ирби показала недостатки фигуры на фото в купальнике и восхитила фанатов. Активистка бодипозитива опубликовала снимки, сделанные без правильно выставленного света и ретуши. На них девушка продемонстрировала целлюлит и жировые складки на животе.

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Полина Гераскина
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