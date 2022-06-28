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Кремль ответил на идею о потолке цен на российский газ

Песков: установление потолка цены на российский газ — предмет переговоров с «Газпромом»

Фото: Shutterstock

Установление странами G7 потолка цены на российский газ — это предмет переговоров с «Газпромом», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет "Газпром". Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно», — ответил Песков на идею стран «Большой семерки». Они поручат профильным министерствам изучить вопрос по ограничению цен на топливо из России.

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Европейская комиссия (ЕК) тоже задумывается над тем, чтобы установить потолок цен на газ из России в 80-90 евро за мегаватт-час (эквивалентно 900-1000 долларам за тысячу кубометров). Решение, как предполагается, должно затронуть только поставки по трубопроводам, но не импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Между тем европейские компании после снижения вновь решили ускорить темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). Средний уровень их заполненности на 26 июня — 57,12 процента.

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Платон Щукин
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