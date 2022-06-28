Психотерапевт назвала родителям признаки проблем с психикой у детей

Психотерапевт Кадрова: если ребенок стал замкнутым, пора показать его специалисту

Врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова назвала родителям тревожные признаки, которые сигнализируют о возможных проблемах с психикой у детей. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила, как понять, что ребенка пора показать специалисту.

В первую очередь Кадрова советует родителям детей младшего возраста обратить внимание на изменения в поведении. Если ребенок вдруг стал замкнутым или слишком капризным, у него случаются частые истерики, нарушения сна и кошмары по ночам, то это, по ее мнению, является поводом для похода к психологу. Среди прочих тревожных признаков психиатр выделила трудности в социализации, обособленность ребенка от коллектива, избегание сверстников, энурез, а также проявление агрессии к родным.

При этом психотерапевт отметила, что психика подростка — это «более тонкая материя», и зачастую дети могут скрывать свои проблемы от родителей. Кадрова уверена, что тревогу стоит бить, если ребенок высказывается о нежелании жить, практикует селфхарм (наносит себе увечья), слушает депрессивную музыку, не желает ходить в школу и имеет трудности в общении.

«Часто родителей беспокоит, как предложить ребенку встречу со специалистом», — заметила Кадрова. Однако она успокоила родителей и сообщила, что психотерапия сейчас становится популярна среди подростков. «Возможно, подросток и сам осознает необходимость встречи со специалистом, но стесняется попросить об этом родителей», — заключила эксперт.

До этого терапевт перечислил популярные несуществующие диагнозы от российских врачей. По словам специалиста, врачи ошибаются, когда ставят ребенку диагноз «гиперактивность».