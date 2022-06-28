Президент Финляндии назвал сроки восстановления отношений с Россией

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что восстановление отношений с РФ займет десятилетия

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телеканалу BBC назвал сроки восстановления отношений с Россией, заявив, что на это потребуются десятилетия. Об этом пишет Reuters.

На вопрос о том, возможен ли возврат к сотрудничеству с РФ, он ответил утвердительно, добавив, что это произойдет не сразу. «Это займет какое-то время», — сказал лидер Финляндии.

Ранее бывший посол России в Хельсинки Владимир Гринин заявил, что России необходимо наладить каналы общения с Финляндией для того, чтобы руководители стран лучше понимали намерения друг друга. По словам экс-посла, Москве нужно наладить отношения с Хельсинки на фоне желания финнов присоединиться к НАТО.

Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО снова подняли после начала специальной военной операции России на Украине. Против выступила только одна страна-член альянса — Турция, власти которой обвинили Хельсинки и Стокгольм в поддержке террористов (речь о курдских формированиях).