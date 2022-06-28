Джонсон призвал российских ученых переезжать в Британию

Борис Джонсон призвал российских ученых и исследователей переезжать в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 призвал российских ученых переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет The Guardian.

Политик подчеркнул, что он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Британии, позволяющая украинским ученым заниматься исследованиями в британских учреждениях.

По его словам, приглашение относится ко всем российским ученым и исследователям, которые не чувствуют себя в безопасности в России. «Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил премьер-министр.

Ранее Джонсон сообщил, что положение Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны остается очень тяжелым. Политик допустил, что несмотря на всю сложность ситуации, украинские войска способны изменить ход боевых действий в свою пользу.